Удар по Нахчывану - проявление бессилия руководства Армении в противостоянии с Азербайджаном - Эльхан Алескеров

БАКУ /Trend/ - Удар по Нахчывану является проявлением бессилия руководства Армении в противостоянии с Азербайджаном.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров сказал «Вестнику Кавказа».

Он отметил, что использование оперативно-тактических ракет против гражданских объектов является очередным военным преступлением, которые продолжает совершать Ереван на территории Азербайджана.

"Сначала они обстреливали Гянджу, теперь же, после превентивных мер, принятых Министерством обороны Азербайджана против ракетных установок, они выбрали другую цель для запуска – Нахчыван. Задача здесь та же самая – вызвать большой международный конфликт, в который хотят втянуть Россию. Поэтому армянское руководство и говорит постоянно, что против него воюет Турция, ему нужно сделать армяно-азербайджанский конфликт международным, втянуть как можно больше стран в него и отойти от ответственности за карабахское урегулирование", - сказал Алескеров.

По его словам, за обстрел территории Нахчывана, где не ведется никаких военных действий, должны нести наказание два человека – премьер-министр Никол Пашинян, который дает приказ на обстрел гражданского населения оперативно-тактическими ракетами, и министр обороны Давид Тоноян.

"Это военное преступление не способствует мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, наоборот, вызывает новое обострение. Тут важно напомнить, что, в соответствии с договоренностями периода образования автономии в Нахчыване, у Турции есть политическая, юридическая ответственность за ее безопасность. А это означает, что удар по Нахчывану преследует цель втянуть в конфликт и Турцию, и Россию", - заключил Эльхан Алескеров.