Министерство обороны Армении держит население своей страны за дураков

БАКУ /Trend/ - Новое фейк-произведение дурдома - МО Армении, которое распространил слуга медиамагната Габрелянова - Пегов. Якобы, ВС Азербайджана используют пилотов-смертников на самолётах АН-2, а за их штурвалами сидят «террористы-смертники», которые якобы направляют самолеты-бомбы на военные объекты и блокпосты.

Доказательств нет, однако это информация вброшена в СМИ военным корреспондентом Семеном Пеговым, который является подельником российского медиамагната Габрелянова. Он является автором многочисленных ложных сообщений, которые, очевидно, фабрикуются в министерстве обороны Армении. Однако, указанный фейк про АН-2 с пилотами смертниками нужен армянским генералам, что бы как-то скрыть об общественности свою бездарность. Потому как азербайджанская армия с помощью беспилотных управляемых «кукурузников» Ан-2 определяет расположение зенитных ракетных комплексов в Нагорном Карабахе и уже практически уничтожило их. Этих самолетов много в Азербайджане и Ан-2 переделывают в беспилотники, после чего отправляют в зону боевых действий. С помощью АН-2 Азербайджан фактически вскрыл всю систему армянских ПВО на оккупированных территориях Азербайджана.

Когда армяне их сбивают, по следу ракет азербайджанские войска определяют местонахождение комплексов, на которые потом охотятся беспилотники ВС Азербайджана. Уже в первые дни наступления азербайджанских войск в Нагорном Карабахе Минобороны Азербайджана заявило, что уничтожило 12 зенитных ракетных комплексов «Оса», для определения места расположения которых использовались Ан-2. Минобороны Азербайджана регулярно публиковало видео, на котором с помощью беспилотников уничтожается настоящие комплексы ПВО Армении. Сказки о том, что за штурвалами АН-2 сидели «террористы-смертники», целью которых было направить самолеты-бомбы на военные объекты, нужна армянским военным, что бы скрыть свою бездарность и непрофессионализм. Это очередная порция лжи с помощью которой тотально пытаются оболванить население Армении.

Директор экспертного совета Baku Network,

Доктор философии

Эльхан Алескеров

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