В Чикаго поднят флаг Азербайджана

БАКУ/Trend/ - 18 октября по случаю Дня независимости Азербайджана в США перед мэрией города Чикаго штата Иллинойс под звуки нашего государственного гимна был поднят наш трехцветный флаг.

Как сообщили Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в мероприятии, организованном Aзербайджанским центром по среднезападным штатам Америки (Azerbaijani Center of Midwest America - ACMA), приняли участие около 50 наших соотечественников. Тем самым была продемонстрирована солидарность азербайджанцев мира, внимание американской общественности привлечено к террористическим актам, совершенным оккупационной армянской армией в Гяндже, убийству гражданских лиц, в частности, малолетних детей.