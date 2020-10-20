В программе "Война и мир" обсуждены причины возникновения нагорно-карабахского конфликта (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», были обсуждены причины возникновения нагорно-карабахского конфликта.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, политик, журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, депутат Милли Меджлиса, военный эксперт Арзу Нагиев и заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде.