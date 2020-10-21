Ночные и дневные артиллерийские стрельбы ВС Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видео о ночных и дневных артиллерийских стрельбах ВС Азербайджана.
Trend представляет данное видео.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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