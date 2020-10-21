Состоялась встреча глав МИД Азербайджана и России

БАКУ/Trend/ - В Москве 20 и 21 октября состоялись раздельные встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД России.

Как отмечается, в ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования.