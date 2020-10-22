Мы устали слушать от армян, что должна делать Россия - Константин Затулин

БАКУ /Trend/ - Мы устали слышать от армян, что должна делать Россия. Сделайте что-нибудь сами.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на «Вестника Кавказа», об этом российский политик Константин Затулин сказал в интервью армянской газете «Грапарак».

"Если Армения считает, что ее интересы как члена ОДКБ нарушаются, обращайтесь в ОДКБ. И что делает Армения? Почему не обращается? Потому что правительство Армении считает, что, обратившись за помощью к России, оно должно сделать это так, чтобы, не дай Бог, не обидеть друзей с Запада. Нужно понимать, на кого можно положиться. Вы должны определиться. Это ненормально, что Россия пытается решить эту ситуацию. Армения разделена в политическом смысле. А ваш премьер-министр делает вид, что собирается и дальше управлять страной, сажая в тюрьму бывшего президента или главу фракции. Разве так воюют?" – сказал политик.