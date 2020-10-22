Карабахский конфликт будет продолжаться, пока Пашиняна не вынудят признать реальность - российский генерал

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт будет продолжаться, пока премьер-министра Армении Никола Пашиняна не вынудят признать реальность.

Как сообщает Trend, об этом сказал "Правде.Ру" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Как отметил российский генерал, реальность заключается в том, что Армения удерживает территории Азербайджана, и их надо возвращать.

«Пашинян хочет продолжать статус-кво, который был до 27 сентября. Но этого уже не получится», — уверен Евгений Бужинский.