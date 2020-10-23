Обезврежено 4 БПЛА ВС Армении - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 03:00 до 09:00 подразделения ПВО Азербайджана уничтожили два БПЛА армянских вооруженных сил, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"Еще два БПЛА были посажены специальными техническими средствами", - говорится в сообщении оборонного ведомства Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова.)