Пока конфликт идет в Карабахе, а не в Армении, говорить о помощи ОДКБ некорректно - МИД РФ

БАКУ/Trend/ - Говорить о задействовании оборонительного потенциала Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в нагорно-карабахском урегулировании некорректно, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

"Он (конфликт – ред.) не переместился на территорию, не поступало запроса от Армении, официального запроса от Армении. ОДКБ помогает своим государствам-членам в определенных ситуациях, когда есть явная агрессия", - сказал Панкин журналистам.