Армянские вооруженные силы регулярно наносят удары по гражданскому населению - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении регулярно наносят удары по местному гражданскому населению.

Об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает Trend.

"Примером этого является запуск ракеты «Смерч» сегодня в село Тапгарагоюнлу Геранбойского района, упавшей во дворе жилого дома", - написал помощник Президента Азербайджана.