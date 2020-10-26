Константин Затулин завербован западными спецслужбами? - расследование российских СМИ

Нагорно-карабахский конфликт 26 октября 2020 11:22 (UTC+04:00)
Константин Затулин завербован западными спецслужбами? - расследование российских СМИ

БАКУ/Trend/ - Российская внешняя политика все больше становится заложником армянского лобби, которая в последние годы тесно связана с западными кругами. Проармянские тенденции в российских эшелонах власти с большей силой проявляют себя в контексте вспыхнувшего нагорно-карабахского конфликта, куда Ереван упорно пытается втянуть и Россию. Для достижения целей армянская диаспора оптимизировала все ресурсы в медийной сфере, где у армян традиционно большое влияние. На передачах с участием Константином Затулиным, Аббасом Джумой, Семеном Багдасаровым, Романом Бабаяном из уст гостей льется ярая анти-азербайджанская и анти-турецкая пропаганда. В этой деятельности особо преуспел первый заместитель председателя Комитета Российской Государственной Думы по вопросам СНГ, Евразийской интеграции и работе с соотечественниками Константин Затулин, который открыто прибегает к услужничеству перед армянами.

Как передает Trend со ссылкой на politvesti.ru, вместо того, чтобы решать вопросы парламентской работы в странах СНГ и Евразийской интеграции Затулин занимается армянофильством. На сей раз К.Затулин пошел еще дальше и продал государственные интересы России интересам Армении за цену козьей шкуры. Он выступил с весьма противоречивым комментарием про необходимость отправки в Карабах российского военного контингента в помощь армянским сепаратистам. Интересно, знает ли глава комитета Госдумы, что Карабах является междунардно- признанной территорий Азербайджана, у которой с Россией весьма тесные отношения?

Правда, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов окоротил своего коллегу, отметив, что Затулин не был уполномочен давать вышеуказанный комментарий, который не имеет отношения к официальной позиции Государственной думы и комитета Государственной думы по обороне. "В настоящее время не планируется применение российских Вооруженных сил в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Указанная позиция согласована с Министерством обороны Российской Федерации", заявил Красов.

Чувствуется, что Затулина не интересуют ни правда, ни государственные интересы России, - его цель оправдать армянскую оккупацию. Даже если это будет во имя ущемления интересов России, гражданином которой он является!

Его неприкрытая любовь ко всему армянскому и наплевательское отношение к проблемам людей, раздражает краснодарцев и жителей Сочи, интересы которых он представляет в Государственной Думе. При этом, он не забывает поздравлять сочинских армян с праздниками и строго по расписанию участвовать на всех их мероприятиях.

Местные СМИ призывают депутата заняться прямыми обязательствами, как депутата Госдумы.

"Затулину бы не ловить новостной хайп, а вплотную заняться проблемами Сочи... Хочет отработать кредит доверия - пусть чешет добровольцем в Карабах", пишет тедеграм канал Туапсе.

Известная журналистка Лена Золотова из Краснодара также отметила "заслуги" Затулина как депутата:

"То, что он положил "большой" с кисточкой на проблемы Сочи и края в общем, тут разговора нет! Согласна всем", - рассказала журналист.

Между тем, Затулин, ставший одним из инициаторов создания международного общества российско-армянской дружбы "Лазаревский клуб", потерпел полное фиаско на ниве защиты российских интересов в Армении и углубления сотрудничества между двумя государствами. Созданный в качестве противовеса проамериканским сторонникам премьера Никола Пашиняна, Клуб получил солидное финансирование в размере 150 млн руб от госкорпораций "Рособоронэкспорт" и "Газпромэкспорт", а также неизменно пользуется материальной поддержкой таких российских бизнесменов армянского происхождения как Самвел Карапетян (группа "Ташир"), Сергей Амбарцумян (концерн "Монарх"), Камо Авагумян (компания "Авилон") и др. Юридический статус организации до настоящего времени не определен, зато в состав учредителей его московской дирекции, среди прочих, входит возглавляемый Затулиным Институт стран СНГ. С финансовой отчетностью Клуба ознакомиться не представляется возможным, зато в финотчетности Института присутствуют госконтракты на более чем 150 миллионов с "Газпромэкспортом" и "Рособоронэкспортом". Таким образом, средства, выделяемые на продвижение и защиту государственных интересов России благополучно "осели" на счетах организации Затулина. Одним из закономерных итогов такой деятельности стала очередная недавняя победа проамериканского лобби, сумевшего добиться от Пашиняна ограничения вещания российских телеканалов на территории республики. Не удивительно, что в последние годы количество русских классов в армянских школах неуклонно сокращается. Неясно только, за какие сомнительные "заслуги" депутат был награжден в Ереване армянским Орденом Почета республики.

При этом эксперты уверены, что 150 миллионов на Армении это капля в море освоенных денег ушлым депутатом и его мертвым институтом СНГ, который не смог даже предсказать цветные революции в соседних странах. Затулин ярый представитель класса приспособленцев, которые решают бизнес вопросы конкретных финансовых групп, а не продвигают интересы России.

Связь с ТГ Ташир является образцом предательства интересов нашей страны, не для кого не секрет, что именно Карапетян финансировал революцию в Армении и лично Пашиняна, но на это обстоятельство решили закрыть глаза в АП и спецслужбах по протекции Затулина.

В итоге Затулин посредством армянского лобби превратился в инструмент влияния тех же сил, что и крутят Никола Пашиняна и его команду в Армении. Вероятно, отсюда и исходят проармянские интересы в карабахском конфликте с попытками втянуть Россию в войну на Южном Кавказе.

Война в Карабахе разрушила СССР в свое время, новая война Пашиняна в Карабахе, вероятно должна разрушить гармонию и стабильность на пространсве СНГ, где главе комитета Государственной Думы возложена особая роль.

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