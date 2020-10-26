Армянские генералы совершенно не понимают, что происходит на поле боя - российское издание

БАКУ/Trend/ - Портал "Военное обозрение" опубликовал статью, в которой произведен "разбор полетов" армянских истребителей Су-30СМ.

Как передает Trend со ссылкой на Свободную Прессу, ВВС Армении не способны воспользоваться возможностями, которые предоставляют комплексы этого самолета для того, чтобы организовать не только оборону объектов Нагорного Карабаха, но и создать предпосылки для наступательных действий. Приобретение Арменией звена современных многофункциональных истребителей поколения 4++ было совершенно бессмысленным. Деньги были потрачены впустую.

Статья обращает внимание на следующий парадокс. Наступающие войска Азербайджана действуют, словно сейчас не XXI век, а конец XIX. То есть они уверенно продвигаются вперед, не имея никакого прикрытия. Не только объектовые комплексы ПВО С-300ПМУ-2 "Фаворит", С-200 "Ангара", С-125 "Печора", израильские "Спайдер" и "Барак-8", но и войсковые ЗРК "Бук-М1−2", "Тор-М2Э" и белорусский Т-38 "Стилет" развернуты в центральных и восточных районах Азербайджана для защиты важнейших объектов от атак со стороны армянских реактивных систем залпового "Град", а также ОТРК "Эльбрус" и "Искандер-Э".

То есть продвижение азербайджанских передовых частей можно было бы хотя бы замедлить, обрушив на них огонь штурмовой авиации и ствольной артиллерии, включая реактивную. Потому что эти части ничто от атак с воздуха не защищает.

Однако никаких серьезных ударов по мотострелкам Азербайджана не наносится. Потому что, как утверждает "Военное обозрение", армянские штабы слепы, имея приблизительное представление о том, что же творится на театре военных действий (ТВД).

Дело в том, что армяне не используют значительные разведывательные возможности истребителя Су-30СМ. Он оснащен РЛС Н011М "Барс-Р" с фазированной антенной решеткой, способной предоставлять не только пилотам, но и операторам наземных командных пунктов ПВО полную информацию о барражирующих над ТВД низковысотных азербайджанских беспилотниках с ЭПР 0,05 кв. м. на расстоянии до 60 километров, а также о перемещении мотострелковых и танковых подразделений противника с точностью определения координат до 1,5 метра.

"Военное обозрение" отмечает, что принцип привязывания наиболее современных и эффективных комплексов ПВО к наиболее важным объектам торжествует не только в Азербайджане, но и в Армении. Где практически все наиболее дееспособное "свалили в кучу" у Еревана и у Мецаморской атомной электростанции.

На передней линии обороны находились древние ЗРК "Оса-АКМ" с низкой чувствительностью приемного тракта одноканальной РЛС сантиметрового диапазона. ЗРК "Оса-АКМ" оказались совершенно бессильными перед израильскими беспилотниками-камикадзе IAI Harop с ЭПР порядка 0,1 кв. м. То есть РЛС комплексов "видели их словно в тумане".

Любопытно, что прошедшие незадолго до начала "большой войны" совместные армяно-российские учения войск ПВО "показали надежность армянской обороны от ударов с воздуха беспилотников". При этом были отмечены высокие характеристики ЗРК "Оса-АКМ". Возникает совершенно неприличный вопрос: сколько же они на тех учениях "Арарата" выпили?

Известен и вовсе вопиющий случай, когда армяне сами ослепили мощную ЗРС С-300ПС. Они использовали для мониторинга воздушной обстановки на ракетоопасном направлении близ Кахнута лишь устаревший радиолокационный обнаружитель 36Д6 с низкой чувствительностью приемного тракта, неспособного уверенно обнаруживать и сопровождать цели с ЭПР ниже 0,1 кв. м.

В то же время бездействовала РЛС подсветки и наведения 30Н6Е с ФАР, способная работать с целями с ЭПР 0,05 кв. м. За что и поплатились самоходной пусковой установкой 5П85С, которая была уничтожена дроном-камикадзе. И это не только потери для армянской армии, но и репутационные потери для концерна "Алмаз-Антей", который делает "беззащитные комплексы". Конкуренты уже раструбили эту историю на весь мир.

Ну, а на ЗРС С-300ПС под Ходжалы боевой расчет и вовсе не перевел систему в режим боевого дежурства с круговым обзором воздушного пространства. Антенна радара 36Д6 находилась в неподвижном состоянии, что и было запечатлено камерой израильского беспилотника, изображение с которой поступило на пункт его боевого управления.

При этом необходимо сказать, что и не вся военная техника в армянских Вооруженных силах и в армии обороны Карабаха находится в приемлемом техническом состоянии ввиду нарушения требований к ее хранению и эксплуатации. Наиболее вопиющий случай произошел 17 октября при обстреле армянами авиационной базы, расположенной в непосредственной близости от города Гянджа с населением в 350 тыс. человек.

Для обстрела использовался ОТРК Р-17 "Эльбрус", принятый в Советском Союзе на вооружение в 1962 году. Одна из ракет упала в центре города, существенно отклонившись от цели - военной базы. Причиной такого промаха не могла стать невысокая точность наведения ракет "Эльбруса", круговое вероятное отклонение для которых достигает полкилометра.