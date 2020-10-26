Мировое сообщество занимает необъективную позицию по поводу убийства армянами мирных жителей - депутат

БАКУ /Trend/ - На глазах международной общественности Армения обстреливает и убивает женщин, детей, стариков, разрушает дома мирных жителей. К сожалению, мировое сообщество, в частности Минская группа ОБСЕ, не занимает объективную позицию по этому поводу.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), первый вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, такая позиция международного сообщества показывает, что оно либо вообще не пытается урегулировать нагорно-карабахский конфликт, либо работает в пользу Армении.

Подчеркнув, что Азербайджан не нацелен на мирных жителей, Габиббейли сказал, что, несмотря на это, армянская армия продолжает обстреливать мирных жителей в Гяндже, Мингячевире, Агдаме, Физули, Тертере и других районах. С 27 сентября, отметил академик, в результате ракетно-артиллерийских обстрелов армянских вооруженных сил погибли 65 человек, из них 18 женщин и 10 детей. Из 297 раненых мирных жителей 69 - женщины и 32 - дети.

"Продолжение этой политики Арменией - проявление ее поражения на поле боя. Серьезную озабоченность вызывает то, что международное сообщество закрывает глаза на обстрелы мирных жителей со стороны Армении. Считаем, что мировое сообщество должно выразить жесткий протест против этого вандализма Армении", - добавил Иса Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)