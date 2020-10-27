B Бишкеке выражена поддержка независимому Азербайджанскому государству

БАКУ/Trend/ - В столице Кыргызстана Бишкеке состоялся круглый стол на тему "Одна нация, два государства – единство Азербайджана и Турции вечно”.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

B мероприятии, организованном Общественным объединением "AZЕRİ", Обществом турок-ахыска и Медиа-группой "TЮRKEL", осуществляющими деятельность в этой стране, приняли участие наши соотечественники и представители ряда общин, входящих в Ассамблею народа Кыргызстана.

На заседании круглого стола выступили председатель Общественного объединения "AZЕRİ" Азизага Алиев, председатель Общества турок-ахыска Атамша Дурсунов, президент Медиа-группы "TЮRKEL" Окюма Халилова, общественный деятель Анарбек Усупбаев, представитель татарских тюрок, юрист Харис Турна, доктор медицинских наук, профессор Закир Гамерли.

Выступавшие отметили, что как представители нынешнего поколения наших предков, сосланных в 1929-1937 годах минувшего столетия из Азербайджана в Среднюю Азию, приветствуют операции, проводимые азербайджанской армией для освобождения наших населенных пунктов, 27 лет находившихся под оккупацией. Было подчеркнуто, что община в Кыргызстане поддерживает независимое Азербайджанское государство и верит, что благодаря успешной, продуманной политике Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наши земли в скором времени будут освобождены от вражеской оккупации.

Ракетный и артиллерийский обстрел Арменией второго по величине азербайджанского города Гянджа и других населенных пунктов, находящихся далеко от фронтовой зоны, мирного населения получил решительное осуждение и был расценен как акт вандализма.

Отметив, что моральная поддержка Азербайджана со стороны братского турецкого народа во главе с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом полностью отвечает принципу "Одна нация, два государства!", участники мероприятия выразили уверенность в том, что освобождение территорий Азербайджана от оккупации придаст импульс развитию региона.

По окончании мероприятия было принято обращение к президентам Азербайджана и Турции.