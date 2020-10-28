На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили поэтапный переход Армении к Западу (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В рамках информационно-аналитической программы "Война и мир", которая является совместным проектом АМИ Trend и «Вестника Кавказа», азербайджанские и российские эксперты поговорили о том, что означает визит президента Армении Армена Саркисяна в штаб-квартиру НАТО, где он попросил у генсека Альянса Йенса Столтенберга помощи против Турции.

В обсуждениях, которые прошли в формате видеомоста между Москвой и Баку, приняли участие ведущий аналитик "Вестника Кавказа" Матвей Катков, профессор Намик Алиев, кандидат философских наук Андрей Иванов и директор экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.