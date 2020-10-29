Россия предпринимает энергичные усилия с целью скорейшей деэскалации карабахского конфликта – Захарова (Версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Россия предпринимает энергичные усилия с целью скорейшей деэскалации карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем брифинге сказала глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, обстановка в зоне нагорно-карабахского конфликта остается сложной. Военное противостояние сохраняется. В этих условиях, с целью скорейшей деэскалации конфликта и перезапуска переговорного процесса мы продолжаем предпринимать энергичные усилия как в национальном качестве, так и в составе Минской группы ОБСЕ», - сказала она.

Как отметила Захарова, с лидерами Армении и Азербайджана регулярно по телефону общается президент России: "Ситуация вокруг Нагорного Карабаха затрагивалась и в беседах российского лидера с президентом Турции. Сергей Лавров обсуждал ее с главой МИД Франции."

"Как вы знаете, 23 октября в Вашингтоне прошли раздельные встречи глав МИД Армении и Азербайджана с Госсекретарем США и с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, по итогам которой стороны подтвердили намерения возобновить гуманитарное перемирие с восьми часов утра 26 октября. К сожалению, очередная попытка мирового сообщества прекратить боевые действия в указанные сроки не увенчалась успехом. Для обсуждения дальнейших шагов достигнута договоренность об очередной встрече в Женеве", - сказала Захарова.