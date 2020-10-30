Обстрелы Барды ВС Армении - вопиющее преступление против человечности - российский политолог

БАКУ /Trend/ - Не понимаю смысла обстрелов Барды, разве что это были акты устрашения, что равносильно террору. Об этом сказала Trend доктор политических наук, государственный советник РФ Первого класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова.

По ее словам, решение о применении ракет и проведении ракетных обстрелов мирных городов принимает не министерство обороны, а руководство страны – президент, премьер-министр.

"Поэтому в данной ситуации ответственность несет Армения – как государство. То, что происходит сейчас - ракетный обстрел мирных городов, убийство детей, женщин, спящих людей – это вопиющее преступление против человечности, и виновно за это преступление, несомненно, руководство армянского государства.

Полоскова подчеркнула, что подобные обстрелы – это инструмент международного терроризма.

Отвечая на вопрос, о том, почему нет адекватной реакции международного сообщества на происходящее, эксперт отмечает, что реакция есть, но на нее во многом влияет отсутствие адекватного информационного освящения.

"Реакция есть, но на нее во многом влияет отсутствие адекватного информационного освящения происходящих событий. Дело в том, что во многих странах, в том числе в ключевых, армянское лобби контролирует СМИ, а также имеет очень серьёзную оппозицию в правящих кругах".

Эксперт считает важным, чтобы руководство азербайджанской диаспоры в России вело более активную информационную работу.

По ее словам, как правило, информационную работу в российских и азербайджанских СМИ сейчас ведут эксперты, журналисты. Реакция была бы еще более адекватной, если бы была возможность создать сетевые информационные экспертные структуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)