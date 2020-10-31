ВС Азербайджана: составляющие успеха

БАКУ/Trend/ - Вопрос Нагорного Карабаха решается не в Глендейле, Марселе или на московских ток-шоу, а здесь и сейчас, в горах и на равнинах Азербайджана, и делает это азербайджанский солдат.

Весь мир – кто с изумлением, кто с досадой, кто с удовлетворением – наблюдает за тем, как ВС Азербайджана выполняют боевые задачи по деоккупации наших территорий.

Это для нас, здесь, очевидно, в чем секрет успеха азербайджанской армии, но многие в мире поверхностно оценивают ситуацию, объясняя эти успехи только современным вооружением и численным превосходством.

Успешное контрнаступление азербайджанской армии было предопределено еще, как минимум, несколькими факторами, каждый из которых является решающим.

Боеготовность

ВС Азербайджана действуют как слаженный механизм, и это видят не только граждане страны, но и подтверждают многие военные эксперты из различных стран.

В последние годы ВС Азербайджана провели десятки учебно-методических сборов, тактических и командно-штабных учений, боевых стрельб, а также были участниками армейских международных игр и совместных военных учений с дружественными странами.

В 2020 году эти мероприятия проводились практически ежемесячно.

Такая интенсивность дала возможность закрепить боевые навыки, усовершенствовать управление и взаимодействие между подразделениями различных родов войск и, таким образом, значительно повысить боевую готовность нашей армии.

В настоящее время весь этот накопленный опыт оказывает неоценимую помощь нашим военнослужащим при ведении боевых действий.

Моральный дух

У азербайджанцев существует народное выражение: армянин, увидевший кровь, уже не боец.

Сегодня мы видим, что наши предки не ошибались. С каждым днем пропагандистская спесь Еревана об «армянских спартанцах» улетучивается, воинственная риторика слышна все тише и тише.

Помимо отсутствия мужества, у армянских солдат отсутствует всякая мотивация воевать и умирать не за свою землю. Для них слово «Карабах» – это пустой звук.

Напротив, для наших солдат и офицеров каждый метр освобожденных территорий это огромный стимул, помогающий идти вперед. Многие из них родились уже после 1-ой Карабахской войны, но они полны решимости отстоять честь и достоинство сотен тысяч соотечественников, которых унизили и лишили родины.

Многие из наших героических солдат – это дети и внуки тех самых людей. Они с детства слышали волшебные слова – Кяльбаджар, Шуша, Лачын – но никогда не видели свою малую родину. Ни один армянин не в силах ощутить те чувства, с которыми идет в бой азербайджанский солдат.

Верховный Главнокомандующий

Огромная роль в подготовке и проведении успешной контрнаступательной операции принадлежит Верховному Главнокомандующему ВС, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который сумел объединить весь потенциал государства и общества в единый кулак для достижения главной цели – освобождения азербайджанской земли от оккупации.

Азер Ахмедбейли