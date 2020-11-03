Оккупированные в течение 4 лет территории не могут быть освобождены за 40 дней - от общества требуется всего лишь терпение

БАКУ /Trend/ - В последние дни пользователи азербайджанского сегмента социальных сетей не могут насытиться радостью от новостей об освобождении наших окупированных территорий. Они уже хотят слышать новости не об освобожденных селах, а об освобожденных городах и поселках. Эти люди не понимают, что сражающимся азербайджанским солдатам и офицерам для освобождения городов и районов требуется освободить села, а для освобождения сел - вытеснить противника с высот.

Об этом во вторник сказал Trend военный эксперт Адалят Вердиев. По его словам, после горадизской операции в начале 1994 года, то есть за последние 26 лет наши вооруженные силы добились успехов в селе Джоджуг Марджанлы, высотах Талыш и Лелетепе в 2016 году, в селе Гюннут, Гызыл Гая, в направлении высоты Хунут в 2018 году, а также в направлении горы Бабакер в 2019 году.

"Освобожденные на тот момент территории мы отметили как настоящую победу, без учета их соотношения к оккупированным территориям. Потому, что ключевым фактором в войне является моральное и психологическое преимущество. В этой связи важным в нынешних столкновениях было развеять миф о непобедимости армянской армии, что азербайджанский солдат и сумел сделать в короткие сроки. Однако, некоторые из нас, кто по тем или иным причинам никогда не участвовал в войне, каждый день ждут, когда наши солдаты освободят новые города и районы. Хотел бы вкратце напомнить некоторые особенности наступательных операций, проводимых нашей армией в горах:

1. Для освобождения города и района важно освободить несколько сел, а для освобождения села - высоты. Высоты освобождаются шаг за шагом. По мере продвижения наших войск растет и число освобожденных высот.

2. Отсутствие дорожной инфраструктуры в горной местности, неизбежность использования безальтернативных дорог, а также вероятность их минирования отступающим противником, разрушение им мостов через горные реки, ограниченная пропускная способность имеющихся дорог, крутые спуски, подъемы и перевалы, вероятность засад и другие факторы влияют на скорость продвижения войск.

3. Климатические условия оказывают сопротивление наступающему азербайджанскому солдату не в меньшей мере, чем противник. Количество осадков в горах примерно вдвое больше, чем на равнинах. Разница перепада температур днем и ночью составляет порядка 20 градусов, наблюдается переменчивая погода, сильные ветра. Также в горах высока вероятность удара молнии. Держать направление, сражаться, оставаться в живых и выполнять поставленные задачи в незнакомой горной местности в условиях тумана не так-то легко, как писать комментарии за монитором с требованием освобождения районов и городов.

4. Также следует учесть крутые горные склоны в Нагорном Карабахе на высоте свыше 2000 метров, снижение температуры на 0,6 градуса, атмосферного давления на 10 миллиметров ртутного столба, плотности кислорода на 1,2 процента через каждые 100 метров, повышение солнечной радиации на 1-2 процента, ультрафиолетового облучения на 5-10 процентов, а также снижение уровня кислорода в крови. На высоте свыше 3000 метров человек теряет аппетит, нарушается слух, слабеет зрение. На высоте 5000 метров человек может замерзнуть при температуре +6 градусов.

5. Всем известно, что противник использует запрещенные боеприпасы с содержанием белого фосфора. Наверняка не каждый может понять, что означает передвижение в противогазах в горной местности, где и так нечем дышать.

6. Также, в горной местности порой приходиться продолжать движение после предварительной страховки канатами.

7. Низкий уровень кислорода также негативно влияет и на работу двигателей техники. На высоте свыше 2000 метров мощность двигателя может снизиться на 30 процентов, также следует учитывать крутые склоны и перевалы в горах.

8. Горная местность также создает особые проблемы для применения радиотехнических и радиолокационных систем - из-за проблем с топографической привязкой, ввиду сокращения числа стабильных зон активности.

9. Скалистые участки поглощают и рассеивают большую часть радиоволн, а высокий уровень атмосферных помех усугубляет ситуацию. В связи с тем, что горные склоны создают помехи (экранируют) для низкочастотных систем, возникает необходимость устанавливать дополнительные радиореле и точки ретрансляции. В целом развертывание любого подразделения и военной техники занимает в 1,5 - 2 раза больше времени, чем в обычных условиях.

Этот список можно продолжить. С уверенностью могу сказать, что это лишь видимая для нас часть проблем, притом небольшая. Наши подразделения создают отступающему противнику большие проблемы. Но это другая тема. Моя цель при перечислении этих проблем заключается не в том, чтобы подчеркнуть с какими трудностями сталкиваются наши подразделения. Мы помним, что учения регулярно проводились и в горной местности. Я просто хотел обратить ваше внимание на условия, в которых наши военнослужащие достигли успехов", - отметил Вердиев.

Он подчеркнул, что следует запомнить - оккупированные в течение четырех лет территории, где на протяжении 24 года велись укрепительные работы, не могут быть освобождены за 40 дней.

"Также следует учитывать, что сегодня Азербайджан проводит контрнаступательную операцию по освобождению оккупированных территорий. Армянская сторона несет колоссальные потери. Это показывает, что азербайджанские подразделения действуют согласно плану. Давайте не будем забывать, что наши солдаты неоднократно дарили нам слезы радости. Наша армия, уже освободив от оккупации около 200 сел, три поселка и четыре района, вписала свое имя в историю военного дела Азербайджана. Несмотря на растущее международное давление, Азербайджан продолжает освобождать свои территории", - добавил Вердиев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)