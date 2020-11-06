Армения вновь нарушила режим прекращения огня на госгранице с Азербайджаном - минобороны

БАКУ /Trend/ - Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской армии на армяно-азербайджанской государственной границе, передает Trend в пятницу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

С ночи с 5 на 6 ноября до 05:00 утра позиции азербайджанских воинских подразделений, расположенных в Товузском, Гедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.

(Редактор: Натаван Эфендиева)