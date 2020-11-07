Пашинян проигрывает не только на фронте, но и в собственной стране – российские СМИ

БАКУ/Trend/ - Военные действия в Нагорном Карабахе показывают, что действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна с самого начала конфликта были необдуманными и совершались ради славы.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной на yugsn.ru.

Сейчас это проявляется в колоссальных потерях личного состава и добровольцев, техники, а также провале действий ВС Армении по всему фронту, в том числе и в работе разведки.

Кроме этого, отчетливо видно, что стратегии у действующей власти Армении на поле боя не было.

Многие эксперты и военные журналисты отмечают, что с 1991 года именно Армения сдерживала эскалацию конфликта, удерживая статус-кво, но при Пашиняне произошел взрыв.

Пашинян не идет на перемирие. Он ищет встречи с президентов РФ Владимиром Путиным и просит о помощи, ссылаясь на некие союзнические обязательства в рамках ОДКБ.

Но премьер-министр забывает, что Россия может помочь Армении только в том случае, если на ее территорию нападут, чего не происходит сегодня.

Эксперты отмечают, что Пашинян пытается втянуть Москву в военный конфликт с Анкарой.

Не замечает Никол Пашинян и внутренние проблемы, которые способствуют поражениям на фронте.

Катастрофическая ситуация складывается из-за разгула коронавирусной пандемии. Так, в Армении более ста тысяч случаев инфицирования на трёхмиллионную республику. Смогли вылечиться только чуть более 60 тысяч.

Также эксперты признают премьера достаточно слабым управленцем, которому явно не хватает политической воли, уверенности и компетенций.

Историк-востоковед, политолог, бывший военкор Игорь Димитриев в своем Telegram-канале дал характеристику армянскому премьеру:

«Борец с диктатурой и коррупцией, диссидент и евроинтегратор. Взлетел на вершину на волне ненависти к президенту Сержу Саргсяну. Но, как и в других подобных случаях, после победы оказался неспособен реализовать обещанные прорывные реформы, а отсутствие управленцев в команде решил восполнить призывом соросовских грантоедов".

Также армянского премьер-министра критикуют представители элиты и бизнесмены, которые отмечают, что с приходом к власти прозападного политика их связи с Россией и странами СНГ стали не такими прочными, теряются ранее достигнутые договоренности.

Это, по мнению экспертов, также сказывается на внутренней обстановке, в нежелании поддерживать политику Никола Пашиняна многими уважаемыми людьми.

Эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов отмечает, что если в Армении назреет переворот, то премьеру Пашиняну некуда бежать, армянский народ его везде достанет.

«Совершенно очевидно, что Армения достигла пика, прежде всего, в полном разложении государственной власти. Политика соросовского режима Никола Пашиняна принесла горе для своего народа, который был тесно ориентирован на Россию. Однако Пашинян своей русофобией отвернул Москву от страны и теперь Ереван пожинает плоды своего шовинизма», – заявил Михайлов.

Эксперт отмечает, что Ереван сегодня терпит полное фиаско по всем фронтам и дальше будет только хуже.

(Редактор: Наталья Кочнева)