Каждый азербайджанец, где бы он ни был, отмечает этот день как праздник - Мубариз Гурбанлы

БАКУ /Trend/ - Победоносная азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева освободила наши земли, которые на протяжении 30 лет оставались под оккупацией. Каждый азербайджанец, где бы он ни был, в любом уголке мира отмечает этот день как праздник.

Как сообщает Trend, об этом в ходе организованной Управлением мусульман Кавказа международной конференции на тему "Проблемы современного мира: разжигание ненависти, терроризм, экстремизм, исламофобия и агрессия Армении против Азербайджана" сказал во вторник председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он сообщил, что азербайджанской армии пришлось освободить свои земли на поле боя сугубо своими силами, потому что армянская сторона проигнорировала призывы Азербайджана и международных организаций к мирному урегулированию конфликта, не исполнив ни одной резолюции ООН. Он также выразил признательность Организации исламского сотрудничества (ОИС) за поддержку, оказанную Азербайджану.

"ОИС существует на протяжении 51 года, она много сделала для объединения исламского мира. Организации исламского сотрудничества всегда была с нами в вопросе агрессии Армении против Азербайджана. Принятые ею решения и резолюции по территориальной целостности Азербайджана послужили правовой основой.

Она также оказала нам поддержку в нашей последней борьбе. Также хочу отметить поддержку Турции, Пакистана, Ирана и Движения неприсоединения. Можно сказать, нас поддержали все исламские страны", - сказал Мубариз Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)