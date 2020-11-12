Я убежден, что целостность трехстороннего заявления по карабахскому конфликту будет сохранена – Лавров

БАКУ/Trend/ - Я убежден что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности? Понимает? что подписалась под этими договоренностями по нагорно-карабахскому конфликту и я убежден, что целостность этого соглашения будет сохранено и оно будет выполнятся.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Я уверен, что если мы будем выполнять все то о чем договорились - пока я не вижу признаков того, что кто-то пытается сорвать эти договоренности - выиграют все», - отметил министр.