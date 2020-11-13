Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного села Суговушан Тертерского района
БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного села Суговушан Тертерского района, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на военное ведомство.
Представляем его вашем вниманию.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденного села Суговушан Тертерского района
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