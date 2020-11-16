Тела сотен армянских военнослужащих остаются на территории вокруг города Шуша - армянские СМИ

БАКУ /Trend/ - Тела 150 армянских военнослужащих, погибших в боях, которые шли вокруг Шуши, вывезены с территории, сообщает в понедельник Trend.со ссылкой на армянские СМИ.

Тела еще сотен армянских военнослужащих продолжают оставаться на поле боя.

Согласно тому, что пишут в соцсетях армяне, в боях за город Шуша погибло около 800 армянских военнослужащих.

(Текст: Кямаля Сеидова)