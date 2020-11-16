Нагорно-карабахское урегулирование – провал для западной дипломатии – Le Figaro

БАКУ/Trend/ - Армения проиграла больше всех от подписания заявления по нагорно-карабахскому урегулированию, подчеркивающего военные успехи Азербайджана и являющегося также провалом для западной дипломатии, чьи чиновники были заняты управлением кризиса в области здравоохранения и американскими выборами.

Как сообщает Trend, об этом говорится в статье, опубликованной во французской газете Le Figaro.



«Мы являемся свидетелями "затопления" Минской группы ОБСЕ, предоставлявшей помощь сторонам конфликта в заключении мирного договора. К сожалению, клубу, под сопредседательством России, США и Франции, так и не удалось довести переговоры до успешного завершения», – говорится в материале.

"Мозг" Минской группы - мертв", - сказал спикер турецкого парламента, по иронии судьбы повторив, сказанную год назад, шоковую формулу Эммануэля Макрона по НАТО.

«Франция была единственной европейской страной, которая включилась в кризис, настаивая на возобновлении переговоров в рамках Минской группы и разговаривая с обеими воюющими сторонами. Но Владимир Путин проигнорировал своих французских и американских сопрезидентов. Он не сообщил Эммануэлю Макрону о деталях своей инициативы, когда они говорили по телефону в субботу 7 ноября. Спустя шесть дней после заключения соглашения Париж все еще не получил от Кремля подробностей российского урегулирования. Еще одна иллюстрация пренебрежения Кремлем потепления франко-российских отношений, предложенная Эммануэлем Макроном», - говорится в статье.

"Русские не скрывали, что одной из целей их посреднических усилий было удержать в узде западников, а точнее, Францию и Соединенные Штаты", - пишет дипломат Мишель Дюкло в записке для Института Монтень.

«Помимо того, что в нагорно-карабахском урегулировании вновь подчеркиваются ограничения специальных групп минского типа, созданных международным сообществом для урегулирования конфликтов, в нем закреплены влияние и методы двух самодержавных наций - России и Турции.

Впервые за сто лет турецкая и российская армии будут вместе присутствовать на Кавказе, усиливая свое влияние в регионе», - отмечается в материале.

(Редактор: Наталья Кочнева)