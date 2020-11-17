Армения обязана выполнить условия трехсторонней декларации - Руфиз Хафизоглу в интервью алжирскому телеканалу "Echorouk News" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend непрерывно информирует международную общественность о событиях, происходящих в Нагорном Карабахе, сообщает во вторник Trend.

В интервью алжирскому телеканалу "Echorouk News" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу отметил, что Армения обязана выполнить условия трехсторонней декларации о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, подписанной 10 ноября 2020 г.

Хафизоглу добавил, что если бы Армения выполнила требования Азербайджана по прекращению оккупации территорий страны, то не попала бы в то жалкое положение, в котором находится сегодня.

(Текст: Кямаля Сеидова)