Путин заявил, что договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются
Договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются, это создает условия для урегулирования конфликта на справедливой основе, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Важно, что упомянутые договоренности [зафиксированные в трехстороннем заявлении президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении] соблюдаются, - сказал он, выступая во вторник на саммите БРИКС. - Полностью прекращены боевые действия, обстановка стабилизируется". Таким образом, по словам Путина, "созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе в интересах как азербайджанского, так и армянского народов"
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