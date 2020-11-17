Дипломаты России, США и Франции 18 ноября в Москве обсудят ситуацию в Карабахе
Дипломаты из Соединенных Штатов и Франции будут находиться 18 ноября в Москве для обсуждения нагорнокарабахского урегулирования. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend.
"Да, подтверждаю", - сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о визите представителей США и Франции в Москву для встречи по Нагорному Карабаху 18 ноября.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе интервью российским и иностранным СМИ сообщил, что на этой неделе в Москве состоится встреча представителей Минской группы ОБСЕ. В свою очередь глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что встреча состоится в среду.
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