Вопрос сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе находится в зоне особого внимания миротворческих сил – МИД России

БАКУ /Trend/ - Вопрос сохранения культурных объектов в Нагорном Карабахе находится в зоне особого внимания миротворческих сил России.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг в ходе брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

«Вопрос сохранения святынь, культурных объектов также является частью наших контактов со сторонами. Этой проблематике придается особое значение и она обсуждается в ходе контактов руководства МИД нашей страны. Безусловно, это находится в зоне особого внимания миротворческих сил, которые там разворачиваются. Эта тема - одна из наиболее актуальных. Конечно, в первую очередь речь идет о людях, о сохранении жизни, о возвращении беженцев, восстановлении инфраструктуры, создании условий, необходимых для выживания и существования.

Наши миротворцы, которые находятся в этом регионе, активно себя проявляют по охране и сохранению культурных объектов», - сказала она.