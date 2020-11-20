Освобождение от оккупации Агдамского района – огромная политическая победа Азербайджана - Сергей Марков

БАКУ /Trend/ - Освобождение от оккупации Агдамского района – безусловно, огромная политическая победа Азербайджана.

Об этом сказал Trend директор Института политических исследований, российский политолог Сергей Марков.

"Азербайджанские войска вошли в Агдам и скоро туда вернутся азербайджанские беженцы – это огромная политическая победа Азербайджана. Взят под контроль один из очень важных, известных городов Азербайджана - взят без крови, без каких-либо потерь", - сказал он, поздравляя народ Азербайджана с этим успехом.

По словам российского политолога, данная политическая победа – результат военных побед Азербайджана.

Марков отметил и результат великолепной дипломатической победы Азербайджана. Он подчеркнул, что Россия, являясь членом ОДКБ, не встала на сторону Армении в нагорно-карабахской войне 2020 года, а заняла нейтральную позицию и выступила модератором мирного договора.

"Город Агдам известен всем, кто жил в Советском Союзе, по его знаменитому портвейну. В этом смысле то, что Агдамский район будет под контролем Азербайджана, является очень знаковым фактором - десятки миллионов человек на всем постсоветском пространстве чутко реагируют на слово "Агдам", - сказал он.