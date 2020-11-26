Решение Сената Франции ни к чему не обязывает – посол

БАКУ /Trend/ - Позиция правительства Франции по Карабаху не изменилась, Франция не признаёт так называемую «Нагорно-карабахскую республику».

Об этом сказал Trend в четверг посол Франции в Азербайджане Захари Гросс.

Как отметил дипломат, решение Сената Франции ни к чему не обязывает: «Только диалог между сторонами может урегулировать конфликт. Поскольку позиция правительства Франции не изменилась, я не вижу причин, по которым решение Сената может повлиять на французско-азербайджанские отношения. Это было бы нелогично».