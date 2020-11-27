Правящая коалиция в Германии выступает за участие Берлина в установлении мира в Карабахе
БАКУ/Trend/ - Правящая коалиция в Германии выступает за то, чтобы Берлин способствовал установлению мира в Карабахе дипломатическим путем, передает Trend со ссылкой на DW.
«Германия должна активно участвовать в мирном урегулировании в Карабахе и способствовать установлению мирных и равноправных отношений между жителями этого региона», - говорится в заявлении правящей "большой коалиции", поддержанного 26 ноября большинством депутатов бундестага.
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