Правящая коалиция в Германии выступает за участие Берлина в установлении мира в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Правящая коалиция в Германии выступает за то, чтобы Берлин способствовал установлению мира в Карабахе дипломатическим путем, передает Trend со ссылкой на DW.

«Германия должна активно участвовать в мирном урегулировании в Карабахе и способствовать установлению мирных и равноправных отношений между жителями этого региона», - говорится в заявлении правящей "большой коалиции", поддержанного 26 ноября большинством депутатов бундестага.