Арестован армянских военнослужащий, пытавший азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - В Бакинском военном суде рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения заключение под стражу в отношении гражданина Армении Людвига Мкртчяна, подозреваемого в применении пыток над азербайджанскими пленными во время оккупации территорий Азербайджана в начале 90-х годов прошлого столетия.

Как сообщает во вторник Trend, в ходе судебного процесса под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева представление было удовлетворено и в отношении Людвига Мкртчяна была избрана мера пресечения заключение под стражу.

Подозреваемому предъявлено обвинение по статье 113 (применение пыток). В ходе 44-дневной военной операции, начатой ​​27 сентября, Мкртчян был взят в плен азербайджанской армией вместе с несколькими другими армянскими военнослужащими.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)