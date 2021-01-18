С армянской стороны списки военнопленных были предоставлены не сразу и не полностью - Лавров
БАКУ/Trend/ - С армянской стороны списки военнопленных были предоставлены не сразу и не полностью, и впоследствии состоялись обмены тех, кто был участником событий, завершившихся 9 ноября.
Как сообщает Trend, об этом на пресс-конференции по итогам 2020 года сказал глава МИД России Сергей Лавров.
"Но сейчас главным является вопрос, который возник уже в начале декабря в Гадрутском районе, когда в конце ноября большая группа армянских военнослужащих-призывников была туда направлена. И они попали в плен уже через неделю, десять дней в начале декабря, 62 человека", - отметил он.
как отметил Лавров, военные РФ, Армении и Азербайджана в настоящее время выверяют поименные списки для обмена военнопленными после конфликта в Карабахе.
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