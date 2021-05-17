Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху
БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин убежден в безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей по Карабаху. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент является убежденным сторонником безальтернативности выполнения трехсторонних договоренностей, и сейчас прикладываются энергичные усилия для разрядки напряженности и исправления ситуации на границе", - сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что Россия находится в постоянном контакте с Азербайджаном и Арменией по вопросу урегулирования ситуации в Карабахе.
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