Хроника Победы (28.09.2020): Уничтожены еще два танка противника - минобороны Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия продолжает контрнаступательную операцию за освобождение оккупированных земель, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны.

У личного состава азербайджанской армии высокий боевой и морально-психологический дух, азербайджанские военнослужащие, участвующие в напряженных боях, мужественно сражаются.

Во время вчерашних и сегодняшних боев азербайджанской армией уничтожено большое количество живой силы, военных объектов и боевой техники армянских ВС.

Представляем видеокадры, на которых можно увидеть уничтожение двух танков противника.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гарвенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.