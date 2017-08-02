Шансы по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева высоки - адвокат

БАКУ /Trend/ - Начало Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) коммуникации в связи с делом Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники Вооруженными силами Армении и содержащихся в оккупированном армянами азербайджанском городе Шуша, очень важно, сказал в среду Trend защищающий их права адвокат Анар Багиров.

Он отметил, что армянская сторона всячески не хотела, чтобы это дело было принято к коммуникации в Евросуде.

Адвокат сказал, что в обращении, сделанном в Евросуд в связи с делом Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, отмечены все нечеловеческие действия, совершенные Арменией против наших соотечественников. «В жалобе мы предоставили доказательства о нечеловеческом обращении с ними и о пытках, которые совершались против них, а также приложили к делу фотографии, видеокадры, которые были распространены противником, попросив суд, чтобы всему этому была дана справедливая оценка. Мы указали Армению как ответчика в этом деле. В решении, вынесенном ЕСПЧ по жалобе Чираговых против Армении, указано, что именно Армения осуществляет эффективный контроль на оккупированной нагорно-карабахской территорией Азербайджана. В деле Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева Евросуд признал Армению в качестве ответчика, и обратился к этой стране с рядом вопросов. Из содержания вопросов видно, что Евросуд принял указанные в деле факты. Суд обратился с вопросом к Армении о том, что «вы обвиняете Дильгама Аскерова и Шахмаза Гулиева в том, что они незаконно пересекли границу. О какой границе идет речь?! Какая еще другая граница может быть на азербайджанской территории?! Ведь эта граница никем не признана, эта граница противоречит международному законодательству и нормам». По словам адвоката, все это указывает на то, что Евросуд очень серьезно относится к этому вопросу.

Анар Багиров подчеркнул, что непризнанный нагорно-карабахский режим неоднократно обращался в Евросуд в связи с этим вопросом: «В одном из обращений указано, что в этой деле ответчиком должна быть не Армения, а незаконный нагорно-карабахский режим. Однако Евросуд отклонил их обращения. То есть, суд показал, что признает ответчиком по делу Армению, и о том, что вымышленный нагорно-карабахский режим выступает ответчиком по делу, речь идти не может».

Адвокат подчеркнул, что это юридический и политический вопрос: «Политическое значение этого дела для нас заключается в том, что Евросуд признает Армению как агрессора, не признает вымышленный режим как структуру, и таким образом в этом вопросе отражен факт оккупации Арменией азербайджанских территорий. Еще раз подтверждается то, что ответственность за происходящее на оккупированных азербайджанских территориях несет преступное руководство Армении. Также всю ответственность за незаконные действия в отношении находящихся в заложниках азербайджанских граждан несет именно преступный саргсяновский режим».

Говоря о значении коммуникации по данному делу, Анар Багиров подчеркнул, что если коммуникация началась, то дело в скором времени должно завершиться решением: «То есть, дело находится в производстве суда. Самый сложный вопрос в процедурах Евросуда - взятие обращение в производство, потому что большинство обращений, сделанных в Евросуд, не принимаются в производство, или этот процесс тянется довольно долго. На очереди в Евросуде тысячи обращений, и с этой точки зрения очень важно, что коммуникация началась. Считаем, что если обращение принимается к коммуникации, то вероятность вынесения решения по данному делу очень высока. Надеемся, что обращение будет рассмотрено в кратчайшие сроки. У меня большие надежды на то, что Евросуд вынесет справедливое решение по этому делу, и считаю, что шанс освобождения и возвращения в родные дома наших соотечественников на основании справедливого решения, которое примет суд, высок. Однако армянская сторона может попытаться уклониться от исполнения решения Евросуда. Если армянская сторона не исполнит решения суда, то за это тоже ложится ответственность. Существуют определенные механизмы за неисполнение решений Евросуда, и этот механизм будет запущен против Армении в случае неисполнения решения суда».

В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров взяты в заложники. Все трое просто хотели посетить родной очаг. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)