Азербайджан и Пакистан продолжат углублять сотрудничество в оборонной сфере – посол (ФОТО)

8 августа 2017 11:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Пакистан продолжат углублять сотрудничество в оборонной сфере и организации военных учений, сказал во вторник посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохманд на пресс-конференции в Баку.

"У нас крепкое сотрудничество в военной сфере. Как вы знаете, ранее Азербайджан приобрел у Пакистана 10 учебно-тренировочных самолетов Super Mushshak. Мы продолжим углублять наше сотрудничество в сфере обороны и организации военных учений", - отметил посол.

Дипломат также отметил, что Пакистан всегда имел дружественные отношения с соседями, странами исламского мира.

В этом году Азербайджан и Пакистан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений, сказал Мохманд напомнив, что Пакистан был первой страной, признавшей независимость Азербайджана.

Новость обновляется

Azernews Newspaper
Новости по теме
Число раненных при взрыве в Лахоре возросло до 34 человек
Другие страны 7 августа 23:16
Новое посольство Коста-Рики в дипломатической столице региона Баку
Политика 7 августа 16:30
США вдвое сократили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 7 августа 15:51
ОАЭ намерены привлечь азербайджанских инвесторов в свободную экономическую зону
Бизнес 7 августа 10:04
В Азербайджане начнет действовать Госинспекция по безопасности полетов гражданской авиации
Бизнес 5 августа 14:09
Fitch: В 2019 г. экономический рост в Азербайджане превысит 4%
Бизнес 5 августа 09:54
Туркменистан ведет строительство газопровода ТАПИ по графику
Энергетика 5 августа 08:16
Новое правительство Пакистана принесло присягу
В мире 4 августа 10:46
Южная Азия может стать непригодной для жизни человека к 2100 г
Другие страны 3 августа 19:20
Азербайджан выполняет обязательства по нефтедобыче в рамках соглашения с ОПЕК - минэнерго
Энергетика 3 августа 18:43
Азербайджан увеличил производство электроэнергии
Энергетика 3 августа 16:00
В 2017 г Казахстан начнет поставки в Азербайджан новых электровозов
Бизнес 3 августа 12:50
ЕС поможет повысить конкурентоспособность агробизнеса в Лянкяранском районе Азербайджана
Бизнес 3 августа 11:44
UNICEF поддержит правительство Азербайджана в создании системы соцзащиты детей – глава представительства (Интервью)
Общество 3 августа 08:02
Граждане Азербайджана чувствуют себя одними из наиболее защищенных - Gallup
Общество 3 августа 00:44
UNICEF поддержит правительство Азербайджана в создании системы соцзащиты детей – глава представительства (Интервью)
Общество 2 августа 19:42
Казахстан готов отказаться от импорта ряда сельхозтоваров в пользу Азербайджана
Бизнес 2 августа 18:33
Новый посол Пакистана приступил к работе в Узбекистане
Узбекистан 2 августа 17:45