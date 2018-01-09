Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем азербайджанский газ достигнет территории Болгарии

9 января 2018 15:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Болгарии Румен Радев во вторник позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба главы Азербайджанского государства.

Румен Радев поздравил главу государства с Новым годом, пожелал ему успехов в деятельности. Президент Болгарии также выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву в связи со скорым открытием прямого авиарейса из Баку в Софию, выразил уверенность в том, что это внесет вклад в дело укрепления связей между двумя странами.

Выразив признательность за внимание и поздравление, Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, передал Президенту Болгарии Румену Радеву поздравления с Новым годом. Глава государства отметил важность открытия нового воздушного сообщения Баку-София с точки зрения дальнейшего расширения азербайджано-болгарского сотрудничества.

Коснувшись проекта «Южный газовый коридор», Президент Болгарии особо подчеркнул важность проекта с точки зрения диверсификации газоснабжения Европы, а также решающую роль Азербайджана в этом проекте, отметил, что его страна заинтересована в участии Азербайджана в газификации Болгарии.

Президент Ильхам Алиев сказал, что реализация "Южного газового коридора" успешно продолжается, в этом году ожидается завершение проекта TANAP и в ближайшем будущем азербайджанский газ достигнет территории Болгарии.

В ходе беседы Президент Румен Радев пригласил Президента Азербайджана с официальным визитом в Болгарию.

Президент Ильхам Алиев с благодарностью принял приглашение.

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