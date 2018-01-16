БАКУ /Trend/ - Во вторник в Бакинском международном центре мультикультурализма (БМЦМ) состоялась презентация книги «Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев об азербайджанской модели мультикультурализма».

В книге, изданной на азербайджанском, русском и английском языках, собраны ценные мысли Президента Ильхама Алиева об азербайджанской модели мультикультурализма в его интервью и выступлениях с 2003 года, говорится о проектах, реализованных Азербайджаном по инициативе и под руководством главы государства в области развития мультикультурализма, в том числе межкультурного и межрелигиозного диалога, успехах, достигнутых в этой сфере как в стране, так и в международном масштабе.

Автором идеи книги является руководитель Администрации Президента Азербайджана, академик Рамиз Мехтиев, консультантом – помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктор исторических наук Али Гасанов, составителями – главный консультант отдела по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Администрации Президента, доктор философских наук Этибар Наджафов, председатель Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма, академик Кямал Абдулла, главный редактор АЗЕРТАДЖ, доктор философии по политическим наукам Джавид Бадалов и заведующий отделом БМЦМ Сарханбек Худуев.

Открывая мероприятие, Кямал Абдулла сказал, что одной из заслуг политического основоположника азербайджанского мультикультурализма великого лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом является развитие мультикультурализма в стране. Сегодня Президент Ильхам Алиев настойчиво продолжает эту политику. Политика мультикультурализма, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, ускоряет интеграционные процессы внутри страны. А в международной плоскости эта политика оказывает мощное влияние на развитие межкультурного и межрелигиозного диалога. Торжеством мультикультурального движения в Азербайджане на фоне формирования в ряде европейских стран мыслей о крахе мультикультурализма глава государства сформировал на примере Азербайджана оптимистичный полюс развития мультикультурализма.

Кямал Абдулла сказал, что представляемая сегодня книга является наглядным показателем того, какое важное значение Президент Азербайджана придает мультикультуральным ценностям. Книга является прекрасным пособием для желающих изучить не только азербайджанский мультикультурализм, но и историю, литературу, культуру, духовность азербайджанского народа. В каждой мысли главы государства, отраженной в данном издании, ощущается любовь к стране, народу, ко всем миролюбивым людям планеты. Мысли, указания Президента Азербайджана о мультикультурализме продолжаются и по завершении объявленного им в 2016 году «Года мультикультурализма». Мы ежедневно являемся свидетелями этого. Высказывания главы государства о модели азербайджанского мультикультурализма, предстоящей работе в области утверждения мультикультуральной атмосферы в мире найдут отражение в очередных томах издания. Планируется также перевод книги на другие языки.

Выступивший затем Этибар Наджафов сказал, что на современном этапе Азербайджан является одним из основных центров мультикультурализма. Сегодня мультикультурализм – государственная политика в Азербайджане. Формирование мультикультурализма как государственной политики в Азербайджане связано с именем великого лидера Гейдара Алиева. Ныне эта политика успешно осуществляется главой государства Ильхамом Алиевым.

Было отмечено, что мультикультурализм представлен в этой книге, имеющей большое познавательное и практическое значение, как важное направление проводимой в Азербайджане политики. В книге нашли отражение ряд теоретических вопросов мультикультурализма, особенности азербайджанской модели мультикультурализма. В издании отводится место важным мыслям о большом опыте Азербайджанского государства в области мультикультурализма, что представляет значение для других стран, в частности западных государств, столкнувшихся сегодня с серьезными проблемами в осуществлении политики мультикультурализма.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы рассказал о работе, проводимой в области пропаганды ценностей азербайджанского мультикультурализма. Он сказал, что Азербайджан обладает своими, особыми ценностями, в числе которых, в частности, можно отметить мультикультурализм. Неслучайно, сегодня мультикультурализм является образом жизни в Азербайджане.

Председатель Государственного комитета подчеркнул, что издание мыслей Президента Азербайджана о мультикультурализма в виде сборника на трех языках имеет важное значение. «Азербайджанский мультикультурализм сегодня высоко ценится в мире и приводится в качестве примера. Как отметил глава государства, альтернативы мультикультурализму нет. Сегодня мультикультурализм является единственным подходом, который спасет мир, столкнувшийся с войнами и конфликтами», - добавил он.

Главный редактор газеты «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу отметил, что мультикультурализм в Азербайджане обладает очень серьезными историческими, географическими, идеологическими, политическими основами. Поэтому Президент Ильхам Алиев довел мультикультурализм до уровня государственной политики. Совокупность отраженных в книге этих мыслей главы государства в целом создает полное представление об азербайджанском мультикультурализме.

«Наиболее характерная особенность мультикультуральной модели в Азербайджане заключается в том, что у нас нет принуждения, есть любовь к различиям. Несмотря на то, что в некоторых обществах в Европе существует мультикультурализм, правовая система там принуждает людей быть мультикультуральными, терпимыми к окружающим различиям. То есть здесь имеет место принуждение. Особенность же мультикультурализма в Азербайджане заключается в том, что каждый из нас живет любовью к нему, воспринимает как образ жизни», - сказал Хикмет Бабаоглу.

Председатель Союза композиторов Азербайджана, член Попечительского совета БМЦМ Франгиз Ализаде, директор Азербайджанской национальной библиотеки Керим Тахиров сказали, что сохранение мультикультуральной среды в стране постоянно находится в центре внимания. Было отмечено, что сегодня, когда международное сообщество переживает войны, конфликты, кровавые столкновения и другие проблемы, Азербайджан словно является оазисом в мире. В Азербайджане господствуют спокойствие, стабильность, атмосфера высокой мультикультуральности. То, что толерантная среда в Азербайджане достигла такого уровня, является результатом политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым в этом направлении, его равного отношения ко всем гражданам, независимо от вероисповедания, языка и национальной принадлежности.

Глава католической общины в Азербайджане Владимир Фекете, председатель Бакинской религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, член Попечительского совета БМЦМ Александр Шаровский и другие говорили о преимуществах мультикультуральной, толерантной среды в Азербайджане. Они сказали, что успехи, достигнутые Азербайджаном в области политики мультикультурализма, признаются и высоко оцениваются также государствами мира, приезжающими в страну гостями. Было подчеркнуто, что растущий во всем мире интерес к опыту Азербайджана в области мультикультурализма и толерантности, как говорят некоторые зарубежные политики, способствовал обретению им имиджа государства, экспортирующего не только нефть и природный газ, но и толерантность. Осуществляемая Азербайджанским государством политика толерантности закладывает основу дальнейшего укрепления дружбы и братства между проживающими в Азербайджане этническими и религиозными общинами. Все это – результат продолжаемой и развиваемой в настоящее время Президентом Ильхамом Алиевым политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым.

Выступивший в заключение исполняющий обязанности исполнительного директора Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов рассказал о работе, проводимой БМЦМ в области популяризации Азербайджана как центра мультикультурализма в мире, исследования и поощрения действующих мультикультуральных моделей. Он сообщил, что как в стране, так и за рубежом будут организованы научные обсуждения представленной книги «Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев об азербайджанской модели мультикультурализма».

Отметим, что включенные в книгу цитаты взяты из распространенных АЗЕРТАДЖ речей, выступлений и интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Книга рассчитана на политиков, страноведов, культурологов, историков и широкую читательскую аудиторию.

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