Эльмар Мамедъяров: Франция должна пресекать незаконные связи с вымышленным режимом в Нагорном Карабахе (ФOTO) (версия 2)

17 января 2018 22:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, должна пресекать незаконные связи городов Франции с вымышленным режимом, созданным Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, а также такие факты, как въезд на территорию Франции лиц, представляющихся представителями вымышленного режима.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал на встрече с госсекретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Батистом Лемуаном в рамках рабочего визита в эту страну, сообщили в среду в МИД.

Министры обменялись мнениями по текущему состоянию переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Мамедъяров проинформировал о ходе переговорного процесса по армяно-азербайджанскому конфликту, сказал, что 18 января в Кракове встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и министром иностранных дел Армении.

Стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем двусторонних и многосторонних отношений между Азербайджаном и Францией, отметили наличие широкого потенциала для дальнейшего их развития.

Обсудив торгово-экономические связи между Азербайджаном и Францией, министры подчеркнули динамичное развитие сотрудничества в энергетической, транспортной, космической, промышленной, аграрной, образовательной, культурной сферах, сфере метро и других, а также что в Азербайджане работает более 50 французских компаний.

Подчеркнув тесное сотрудничество стран в образовательной сфере, министры отметили функционирующий в Азербайджане Азербайджано-французский университет как яркий пример этого сотрудничества.

Мамедъяров, коснувшись отношений Азербайджана и ЕС, добавил, что продолжается работа над документом о стратегическом партнерстве, с удовлетворением отметил успешное развитие связей.

В заключение встречи при участии министров было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве и соглашение о диссертациях и финансировании между Академией наук Азербайджана и Университетом Монпелье, которые подписали президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Акиф Ализаде и вице-президент по международным связям Университета Монпелье Франсуа Хенн.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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