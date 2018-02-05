Утвержден ряд азербайджано-турецких документов

5 февраля 2018 19:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере высшего образования между министерством образования Азербайджана и Советом высшего образования Турции.

После вступления меморандума в силу министерству образования Азербайджана поручено выполнить его положения, министерству иностранных дел - направить уведомление правительству Турции о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

Меморандум о взаимопонимании был подписан в Баку 31 октября 2017 года.

Глава государства также утвердил Меморандум о взаимопонимании по подписанию договора о преференциальной торговле между правительством Азербайджана и правительством Турции, и Соглашение о сотрудничестве в сфере производства и сертификации семян кормовых растений между правительством Азербайджана и правительством Турции. Эти документы были подписаны в Баку 31 октября 2017 года.

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