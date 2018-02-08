Президент Ильхам Алиев принял участие в VI съезде партии "Ени Азербайджан"

8 февраля 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку в Центре Гейдара Алиева прошел VI съезд партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Председатель партии, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с речью на съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА.

Глава государства рассказал о создании ПЕА и пройденном ею пути, исторических заслугах основателя партии, общенационального лидера Гейдара Алиева, роли организации в жизни страны и общества.

Выступившие затем житель освобожденного от оккупации села Джоджуг Марджанлы Огтай Газиев, председатель Кенгерлинской районной организации ПЕА Севда Гулиева, депутат Милли меджлиса (парламент) Рашад Махмудов, предприниматель из города Гянджи Эльнур Джамалханов, директор Центра Гейдара Алиева в городе Гусаре Нева Абдурахманова, студент университета ADA Эмиль Асланлы рассказали о проводимых в стране под руководством главы государства Ильхама Алиева больших созидательных работах и достигнутых результатах. В ходе выступлений было предложено выдвинуть кандидатуру председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 11 апреля 2018 года.

Заместитель председателя - исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов представил решение съезда о выдвижении кандидатуры председателя партии Ильхама Алиева на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 11 апреля.

Решение было единогласно принято.

Председатель ПЕА, глава государства Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное доверие.

VI съезд партии “Ени Азербайджан” завершился озвучиванием Государственного гимна.

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