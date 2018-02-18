Болгария считает Азербайджан приоритетным партнером – премьер-министр (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью агентства Trend с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Перспективы углубления взаимоотношений между Болгарией и Азербайджаном

Болгария придает большое значение своим отношениям с Азербайджаном и считает страну приоритетным партнером, учитывая широкие перспективы развития сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес, сказал Бойко Борисов.

«Принимая во внимание крепкие отношения между нашими странами и сложившуюся правовую основу для сотрудничества, мы считаем, что нынешний уровень двусторонней торговли не соответствует потенциалу Болгарии и Азербайджана, и мы хотели бы активизировать наши торгово-экономические отношения, в том числе посредством совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству», - отметил премьер-министр.

По словам Борисова, он убежден, что существует большой потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в области диверсификации источников и маршрутов поставок энергоресурсов.

«16 января 2018 года, во время моего визита в Баку, я имел честь принимать участие вместе с моим азербайджанским коллегой премьер-министром Артуром Расизаде, на официальной церемонии открытия регулярного воздушного сообщения между Баку и Софией. Я уверен, что открытие прямых авиарейсов будет способствовать развитию отношений между Болгарией и Азербайджаном в сфере туризма», - сказал премьер-министр.

Роль Азербайджана в укреплении энергобезопасности Европы

Болгария заинтересована в реализации стратегических энергетических и транспортных инфраструктурных проектов, таких как «Южный газовый коридор», связывающих Европу и Азербайджан, сказал Борисов.

«Мы высоко ценим роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставок природного газа Болгарии и Европы», - сказал Борисов.

Премьер-министр отметил, что Азербайджан является не только основным источником газа, но и играет ключевую роль в реализации проекта «Южный газовый коридор», который обеспечит энергетическую безопасность Европы.

Далее Борисов добавил, что Болгария и Азербайджан наладили крепкие партнерские отношения в области энергетики.

Ярким примером этого партнерства является контракт, заключенный между болгарской компанией Bulgargaz и государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR по поставкам природного газа из Азербайджана в Болгарию начиная с 2020 года, сказал премьер министр.

«Мы ожидаем, что строительство газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) [по которой Болгария получит азербайджанский газ] начнется в июне 2018 года. Таким образом, будет гарантирована поставка в Болгарию до одного миллиарда кубометров природного газа в год в рамках второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения Шах Дениз», - добавил Борисов.

О значимости БТК в развитии экономических отношений между Болгарией и Азербайджаном

Премьер-министр считает, что железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) будет способствовать расширению экономического сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном.

«Мы рассматриваем железнодорожную линию БТК в качестве стратегического транспортного проекта, который может принести выгоду не только Азербайджану, Грузии и Турции, но и Болгарии и другим европейским странам», - сказал премьер-министр.

Борисов напомнил, что в своем специальном заявлении по дальнейшему улучшению транспортных связей между Болгарией, Турцией, Грузией, Азербайджаном и Центральной Азией, Европейский союз приветствовал открытие железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Возможности для деятельности азербайджанских инвесторов в Болгарии

Болгария заинтересована в развитии двусторонних торгово-экономических отношений с Азербайджаном и намерена максимально использовать возможности для совместных инвестиций, сказал Борисов.

Он отметил, что, несмотря на негативные последствия глобального финансово-экономического кризиса, Болгарии удается сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность.

«У нас в Болгарии самые выгодные налоги в ЕС и высококвалифицированная рабочая сила. Правительство также принимает ряд дополнительных мер для поощрения иностранных инвестиций. Существует большой потенциал для вложения инвестиций в такие сферы, как энергетика - газификация и распределение газа, строительство, туризм, недвижимость, сельское хозяйство и пищевая промышленность, фармацевтика и ряд других направлений», - сказал премьер-министр.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.