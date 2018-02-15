Глава МИД Азербайджана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

15 февраля 2018 11:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 16-17 февраля отправится в Германию с деловым визитом для участия в работе 54-ой ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг.

Помимо участия в конференции, где ожидается выступление Мамедъярова, запланирован также ряд двусторонних встреч.

На два дня в Мюнхен съедутся лидеры ведущих мировых экономик, члены правительств и эксперты. По словам организаторов, в центре внимания конференции будет роль Евросоюза как глобального актора в отношениях с РФ и США, военные конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, проблемы контроля над вооружениями и напряженность вокруг КНДР.

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