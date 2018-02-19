В Азербайджане завтра начинается процесс подачи в ЦИК документов кандидатов в президенты

19 февраля 2018 12:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра начинается процесс представления в Центральную избирательную компанию (ЦИК) документов, необходимых для регистрации кандидатов на президентских выборах, назначенных в Азербайджане на 11 апреля.

Это предусмотрено Календарным планом мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов.

В соответствии с Календарным планом документы для регистрации кандидатов могут быть представлены с 20 февраля 2018 года до 18:00 12 марта.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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