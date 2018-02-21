Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола армянина, пропагандирующего на международном уровне незаконный режим (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск по линии Интерпола руководителя функционирующей в Бельгии «Армяно-Европейской федерации во имя справедливости и демократии» Каспара Карампетяна, говорится в среду в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Он объявлен в розыск в рамках уголовного дела, следствие по которому проводится в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана.

Так, Карампетян в составе организованной группы в 2014-2018 гг. неоднократно умышленно и незаконно пересекал государственную границу Азербайджана через территорию Армении, и совершал визиты в Ханкенди и другие населенные пункты, где озвучивал открытые призывы против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана с целью пропаганды на международном уровне т.н. «Нагорно-карабахской республики». 20 февраля 2018 года Карампетян был привлечен в качестве обвиняемого лица в рамках уголовного дела по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана организованной группой) УК Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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