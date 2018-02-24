В Израиле в роще «Ходжалы 613» прошло памятное мероприятие (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вот уже более 10 лет международная ассоциация Израиль – Азербайджан «АзИз» проводит мероприятия, посвященные трагическим февральским событиям в Ходжалы.

В холодную зимнюю ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года армянские националисты устроили настоящую бойню – с особой жестокостью было убито 613 мирных безоружных жителей: стариков, женщин и детей.



Президент Израиля Реувен Ривлин с трибуны ООН назвал трагедию в Ходжалы геноцидом.



Международная ассоциация «АзИз» целенаправленно проводит научно-практические конференции, устраивает фотовыставки и просмотры документальных фильмов, приглашает ученых и журналистов, чтобы полнее и шире ознакомить израильтян и мировую общественность не только с событиями той страшной трагической ночи, но и с захватнической, оккупационной политикой армянских сепаратистов в отношении Азербайджана.



Два года назад, в эти же февральские дни 2016 года, международная ассоциация «АзИз» при поддержке национального еврейского фонда «К.К.Л» и в присутствии многочисленных депутатов Кнессета и гостей – депутатов Милли Меджлиса заложила новую рощу – было посажено 613 деревьев в память о невинных жертвах трагической ночи.

Произошло это знаменательное событие в одном из самых живописных уголков Израиля – в Президентском саду.



В связи с 26-й годовщиной Ходжалинской трагедии международная ассоциация «АзИз» совместно с «К.К.Л» провели памятное мероприятие в роще «Ходжалы 613».

Открыла мероприятие директор Азербайджанского культурного центра при ассоциации «АзИз» Егяна Сальман. Она рассказала о нагорно-карабахском конфликте, о захватнической политике армянских националистов и о трагедии в Ходжалы. Егяна Сальман представила собравшимся присутствующего на мероприятии Рантика Агарунова, брата погибшего в Нагорном Карабахе героя Азербайджана Альберта Агарунова, и попросила собравшихся почтить память павших минутой молчания.



Продолжил встречу генеральный директор «К.К.Л» Евро-Азия Игаль Ясинов. Он особо отметил, что для него было большой честью участвовать в создании аллеи "Ходжалы 613", которая стала первой в Израиле посадкой в память жертв не еврейского происхождения.



На встрече также выступили депутат Кнессета Одед Форер, гость из Азербайджана, председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самед Сеидов и заместитель мэра города Кирьят-Бялика Нахум Рачевский.

Затем на сцену были приглашены кинорежиссёр Ефим Абрамов, народная артистка Азербайджана Дина Тумаркина, прочитавшая стихи Лейлы Бегин, а также члены Союза писателей Израиля и Азербайджана Вагиф Алиев, Эльдар Гуршумов и Михаил Сальман.



Они прочитали отрывки из своих произведений, а также стихи известных авторов, посвящённые трагедии в Ходжалы.



По окончании литературной части этой встречи генеральный директор «К.К.Л» Евро-Азия Игаль Ясинов и генеральный директор «АзИз» Лев Спивак вручили выступавшим памятные сертификаты.



В заключение Лев Спивак поблагодарил всех приехавших из разных концов Израиля почтить память жертв нагорно-карабахского конфликта, депутатов Азербайджана и Израиля за постоянное участие в памятных мероприятиях.

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